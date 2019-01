L’ABC de comment rehausser l’expérience audio de votre véhicule

Article par Sylvain Raymond

Si le Consumer Electronics Show est devenu un incontournable pour les constructeurs automobiles, il y a belle lurette que les manufacturiers d’équipements audio de véhicules y sont présents. Si ces derniers se sont adaptés aux réalités du marché, ils offrent toujours une variété de produits destinés à rehausser l’expérience auditive à bord de votre véhicule.

Les Québécois sont des passionnés de voitures et plusieurs aiment bien personnaliser leur véhicule. L’audio faisait partie des changements communs par le passé, mais de nos jours, les véhicules sont dotés de systèmes de bien meilleure qualité et plus efficaces, ce qui fait que la plupart des acheteurs s’en accommodent plutôt que d’investir dans de l’équipement plus performant.

Qui plus est, les systèmes multimédias d’origine sont maintenant entièrement intégrés au tableau de bord dans des designs plus complexes et font partie intégrante de plusieurs fonctionnalités du véhicule, notamment le système Bluetooth qui vous permet de discuter au téléphone tout en conduisant.

Malgré tout, il est possible de rehausser assez facilement l’expérience musicale à bord de votre véhicule. Vous pouvez tout d’abord remplacer les haut-parleurs d’origines par des modèles plus performants et si vous le désirez, de dimension supérieure. La différence sera encore plus marquée si votre véhicule à de l’âge, les haut-parleurs se détériorant avec le temps.

Vous voulez plus de puissance? La prochaine étape est d’ajouter un ou plusieurs amplificateurs pour maximiser l’impact de vos nouveaux haut-parleurs. Vous pourrez aussi décider de sacrifier de l’espace de chargement afin d’installer un caisson de sous-graves, ce qui transformera radicalement la sonorité de l’ensemble. Pas besoin de remplacer la radio d’origine pour ajouter ces composantes, il est désormais possible d’utiliser l’unité principale et de s’y brancher directement au moyen d’un adaptateur spécifiquement conçu pour ce besoin et permettant d’améliorer la qualité sonore.

Rendu à ce niveau, il faudra songer à remplacer le filage par du fil de plus gros diamètre afin de supporter cette puissance supérieure, que se soit dans le cas des haut-parleurs, mais également de l’alimentation en courant.

Les audiophiles n’hésiteront pas à tout remplacer et en fait, il n’y a pas de limites aux composantes que vous pourrez ajouter. Il existe des systèmes à la hauteur de tous les budgets et c’est pour certains une véritable passion.