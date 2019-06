L’âge moyen des véhicules sur la route est plus élevé que jamais

Article par Guillaume Rivard

Une récente étude de la firme IHS Markit aux États-Unis révèle que l’âge moyen des voitures et des camions légers sur la route en ce moment et de 11,8 ans, ce qui constitue un sommet historique. On s’attend même à ce qu’il dépasse 12 ans au début de la prochaine décennie.

En d’autres mots, le véhicule moyen que vous croisez dans la rue ou sur l’autoroute provient de l’année-modèle 2007 ou 2008.

Bien que ces chiffres concernent spécifiquement le marché américain, tout laisse croire que la réalité est similaire au Canada.

Qu’est-ce qui explique cette situation?

« Les gens se sentent à l’aise de garder leurs véhicules plus longtemps parce que ceux-ci sont mieux construits que par le passé, affirme Mark Seng, directeur du marché de l’après-vente chez IHS Markit. La qualité est meilleure, la durabilité aussi, et ils résistent mieux aux intempéries. »

Seng mentionne également le fait que les propriétaires originaux financent leurs véhicules sur une plus longue période – six ou même sept ans dans bien des cas – ce qui les incite à les garder plus longtemps et à mieux les entretenir. « Ça aide à accroître la longévité totale du véhicule », dit-il.

L’étude nous apprend enfin que l’âge moyen des véhicules sur la route est plus élevé sur la côte Ouest que dans le Nord-est du continent, par exemple. C’est surtout attribuable aux conditions météo plus clémentes et à la circulation moins congestionnée qui limite l’usure des véhicules.