L’aide aux médias locaux réjouit les préfets de la Montérégie

Les élus du Conseil de la Table de concertation des préfets de la Montérégie applaudissent le geste du gouvernement du Québec qui a annoncé une aide de 50 M $ à la presse écrite.

« Nous reconnaissons le rôle crucial exercé par les médias locaux afin d’informer les citoyens des enjeux et de l’ensemble des activités qui touchent leur localité. La diversité, la qualité du travail et l’indépendance des médias d’information sont des ingrédients essentiels à la vitalité et au rayonnement de la Montérégie », déclare dans un communiqué Patrick Bousez, président de la Table de concertation des préfets de la Montérégie, préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et maire de la municipalité de Rivière-Beaudette.

Selon M. Bousez, le soutien de Québec «doit s’inscrire dans une réflexion plus globale visant à soutenir et accompagner l’ensemble des médias d’information, à la fois écrits, télévisuels et radiophoniques, dans cette crise qu’ils traversent.»

Les préfets de la Montérégie disent «encourager les députés membres de la Commission de la culture et de l’éducation à poursuivre les travaux en vue de proposer des pistes de solution qui pourront assurer une stabilité à long terme aux médias d’information».

La concurrence des géants du web à l’égard des médias locaux. «qui contribuent à l’économie locale et régionale», soulignent-ils, «devrait notamment figurer en haut de la liste des enjeux étudiés par les parlementaires», considèrent les préfets montérégiens.

À propos de la TCPM

La Table de concertation des préfets de la Montérégie regroupe les 14 MRC du territoire, de même que la ville de Longueuil. Elle est formée de :