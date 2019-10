L’Alpina B3 offre un petit avant-goût de la future BMW M3

Article par Guillaume Rivard

Alors que nous terminons notre couverture du Salon de l’auto de Tokyo 2019, où les véhicules électrifiés sont à l’honneur, nous avons pensé faire plaisir aux amateurs de performance en présentant la nouvelle berline Alpina B3 dévoilée par le réputé préparateur de BMW.

Construite à partir de la Série 3 redessinée, cette voiture pousse le style et le dynamisme à un niveau que seule la prochaine M3 pourra surpasser – quoique celle-ci pourrait bien hériter de la monstrueuse calandre aperçue sur le Concept 4, si l’on se fie aux photos espions qui circulent en ce moment.

Fidèle aux habitudes d’Alpina, la B3 arbore un faciès plus agressif que celui de la Série 3 ordinaire, notamment avec des prises d’air optimisées et un becquet inférieur exclusif. Sa carrosserie est peinte en bleu foncé métallique, mais une peinture verte étonnamment attrayante est aussi disponible.

Comme vous le savez peut-être, Alpina possède son propre atelier de cuirs, ce qui fait que l’intérieur de la B3 est encore plus raffiné. Les sièges et le volant sport chauffants sont revêtus de cuir Lavalina cousu à la main. On note également des seuils de portières avec inscription Alpina, des emblèmes en métal sur les tapis et les dossiers ainsi qu’une plaque numérotée sur la console centrale.

Là où ça devient drôlement intéressant, bien sûr, c’est sous le capot. La berline Alpina B3 adopte le six-cylindres de BMW, mais sa puissance est augmentée à 462 chevaux et son couple, à 516 livres-pied. Elle accélère de 0 à 100 km/h en seulement 3,8 secondes, soit une demi-seconde de moins que l’actuelle M340i de 382 chevaux et trois dixièmes de moins que la M3 sortante de 425 chevaux. De plus, sa vitesse de pointe s’élève à 302 km/h.

Le rouage intégral de la B3 est dérivé du système xDrive de BMW et seulement une boîte automatique à huit rapports est proposée, comme c’est le cas avec la Série 3 régulière. Quant à la suspension, la B3 compte sur des ressorts sport, des barres stabilisatrices plus rigides et un amortissement variable.

À propos, la future M3 emploiera le même moteur biturbo à six cylindres en ligne de 3,0 litres que les multisegments X3 M et X4 M, dont les versions Competition déchaînent jusqu’à 503 chevaux.

Entre-temps, ne fondez pas d’espoirs sur la venue de l’Alpina B3 en Amérique du Nord.