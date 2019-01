Lamborghini Huracán EVO 2019 : revue et corrigée

Article par Michel Deslauriers

Lamborghini vient de lever le voile sur la nouvelle génération de la Huracán, qui profite d’une carrosserie remaniée et de plusieurs améliorations technologiques.

D’abord, la Huracán EVO s’inspire de la version Performante récemment introduite, empruntant son V10 atmosphérique de 5,2 litres produisant 640 chevaux métriques et un couple de 443 livres-pied. La voiture dispose également d’un rouage intégral et d’un système à quatre roues directionnelles, et selon le constructeur, l’EVO peut accélérer de 0 à 100 km/h en 2,9 secondes. La vitesse de pointe s’élèverait à plus de 325 km/h.

À LIRE AUSSI : Lamborghini Urus 2019 : un taureau haut sur pattes

Le bolide profite d’une nouvelle unité centrale de traitement nommée Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata. Celle-ci contrôle tous les aspects du comportement de la Huracán EVO, préparant les systèmes électroniques en fonction de dynamiser la conduite au maximum, anticipant les prochaines intentions du conducteur. Un ensemble de capteurs nommé Lamborghini Piattaforma Inerziale, qui comprend un gyroscope placé au centre de gravité de la voiture, fonctionne désormais avec plus de précision et travaille de concert avec la suspension magnétorhéologique. De plus, la direction assistée a été remaniée pour rehausser l’agilité. Bref, l’EVO est plus dynamique que jamais.

Au chapitre du design extérieur, la Lamborghini Huracán EVO 2019 obtient un nouveau pare-chocs à l’avant, un profil retravaillé, de nouvelles jantes en alliage de 20 pouces et une partie arrière redessinée. La peinture à quatre couches Arancio Xanto représente une nouvelle couleur phare pour la marque italienne. Grâce à une sous-carrosserie plus aérodynamique, on a amélioré l’appui au sol de la voiture.

L’habitacle de la Huracán EVO propose un écran tactile de 8,4 pouces, un système de navigation et une intégration Apple CarPlay. Un système de télémétrie à deux caméras est également disponible afin d’enregistrer et d’analyser les performances du conducteur. On retrouve aussi un mélange de cuir et d’alcantara avec des garnitures assorties à la couleur de la carrosserie.

La Lamborghini Huracán EVO 2019 sera en vente au printemps de 2019. Le prix canadien n’a pas encore été annoncé, mais aux États-Unis, elle se détaillera à partir de 261 274 $ US.