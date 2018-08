Lamborghini publie un aperçu de sa nouvelle Aventador SVJ

Article par Olivier Beaulieu

Lamborghini ne fait pas les choses à moitié et ne joue pas beaucoup dans la discrétion. Avec la sortie des bestiales Aventador et Aventador S, plusieurs croyaient que le constructeur de Sant’Agata se satisferait des prouesses de ses voitures sur la piste, mais détrompez-vous! Depuis quelque temps, on nous annonce une version survitaminée de l’Aventador, la SVJ. Avant son dévoilement à Pebble Beach le vendredi 24 août prochain, Lamborghini a tenu à nous offrir une photo partielle montrant son nouveau venu dans le catalogue du constructeur.

Selon les dires du manufacturier, la déclinaison SVJ a subi quelques retouches au niveau de l’aérodynamisme et des ajustements mécaniques qui ont pour effet d’augmenter la cavalerie de 30 chevaux métriques pour un total de 770. Ces améliorations ont même valu au bolide un record de piste pour une voiture de production sur le circuit du Nürburgring, détrônant le récent record de Porsche avec un temps de 6:44.97 minutes. On n’en sait cependant peu au niveau de la nature des améliorations mécaniques.

En attendant son dévoilement à Pebble Beach, l’équipe médiatique de Lamborghini nous offre quelques clichés de la voiture en habit de camouflage sur le circuit de Nürburgring. C’est le temps de rêver!