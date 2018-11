Lamborghini Urus ST-X Concept : un VUS de course? Pourquoi pas!

Article par Michel Deslauriers

Le constructeur de supervoitures italiennes vient à peine de mettre en vente son tout premier VUS, qu’il songe déjà à lui consacrer une série de courses dédiée.

Le Lamborghini Urus ST-X Concept constitue la vision de la marque d’un VUS en vedette dans un championnat combinant un circuit de course et un parcours hors route. La série s’amorcera en 2020 en Europe et au Moyen-Orient sur des circuits approuvés par la FIA. Cette compétition inclurait des véhicules et des équipes d’assistance technique – les conducteurs profiteraient d’une formule « arrive et conduis ».

L’Urus ST-X Concept est spécialement préparé pour la course avec une cage de sécurité, un système d’extinction d’incendie et un réservoir d’essence FT3, tous approuvés par la FIA. Le véhicule concept arbore une peinture Verde Mantis matte, un capot en fibre de carbone, un aileron arrière et des échappements latéraux, alors que des entrées d’air surdimensionnées procurent un meilleur refroidissement au V8 biturbo de 650 chevaux. Le constructeur cite également un poids réduit de 25% et une rigidité en torsion rehaussée par la cage de sécurité.

On devrait voir apparaître le Lamborghini Urus ST-X Concept pour la première fois lors de la finale mondiale Lamborghini 2019, l’événement culminant du championnat annuel Super Trofeo mis sur pied par la marque en 2013.