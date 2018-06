L’amphithéâtre à Candiac inauguré

Crédit photo : Gracieuseté - Ville de Candiac

Le nouvel amphithéâtre au parc André-J.-Côté à Candiac a été inauguré, le samedi 16 juin, lors du premier spectacle de la série Candiac en musique.

Les finalistes de La Voix Jérôme Couture, Yvan Pedneault et Renée Wilkin ont été les premiers artistes à fouler la scène. L’amphithéâtre se veut un legs du 60<@V>e<@$p> anniversaire de la Ville de Candiac en 2017. La Municipalité estime qu’elle sauvera des coûts d’installation à moyen terme, puisque l’équipement sonore et visuel est désormais installé de façon permanente. De plus, «l’amphithéâtre permet d’améliorer les chances de tenir un spectacle en dépit de conditions météorologiques difficiles», indique la Ville par voie de communiqué.

Par ailleurs, la Ville travaille toujours activement à trouver un commanditaire principal pour son amphithéâtre.