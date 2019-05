Land Rover modernise le Discovery Sport pour 2020

Article par Guillaume Rivard

Abordable mais tout aussi compétent que ses grands frères, le Land Rover Discovery Sport a aidé à attirer plusieurs nouvelles et jeunes familles vers la marque anglaise. Pour l’année-modèle 2020, ce VUS compact de luxe reçoit une série d’améliorations qui le rendront plus attrayant, raffiné et pratique qu’auparavant.

Commençons par le design extérieur. Si le Discovery Sport conserve sa silhouette distinctive du capot jusqu’au toit en passant par la ceinture de caisse, on remarque que les pare-chocs, la calandre et les feux à DEL ont tous été modernisés. Douze couleurs de peinture figurent au menu, sans parler de l’option du toit noir contrastant. De plus, les versions S, SE et HSE arborent toutes des garnitures au fini argent sur la calandre, le hayon et les écussons.

L’intérieur du Land Rover Discovery Sport 2020 a été revu et amélioré pour inclure davantage de matériaux haut de gamme ainsi qu’une nouvelle console centrale où réside maintenant de série le système multimédia InControl Touch Pro à écran tactile de 10 pouces. Ce dernier est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, en plus de pouvoir être associé à une connexion sans fil 4G.

D’autre part, Land Rover affirme que les nouveaux sièges procurent plus de confort et de polyvalence grâce à la banquette de deuxième rangée qui coulisse et se replie dans une proportion de 40/20/40. Au total, 24 configurations sont possibles, toujours avec un maximum de sept places. Une fonction de massage aux places avant s’ajoute à l’équipement optionnel du Discovery Sport pour la première fois. Les acheteurs pourront également choisir un revêtement appelé Luxtex, qui se compose de microfibres de polyester recyclées.

Le rangement a été amélioré à toutes les rangées. De nouveaux porte-gobelets et des compartiments mieux positionnés aux places arrière aideront à garder l’habitacle en ordre, tandis que les six ports USB et trois prises de 12 volts sont situés à portée de main. Les occupants avant disposent même d’un plateau de recharge sans fil pour leurs téléphones – une première chez Land Rover.

Un bond technologique

Construit sur la nouvelle architecture PTA de Land Rover, le Discovery Sport 2020 gagne 13% de rigidité au niveau de la structure et il s’avère également plus silencieux que son prédécesseur quand on tient compte des sous-cadres plus solidement fixés.

Les moteurs à essence de 237 et 286 chevaux sont de retour, mais comme un nombre grandissant de véhicules, dont le nouveau Range Rover Evoque, le Discovery Sport propose pour 2020 l’option d’un système hybride léger avec batterie de 48 volts. Celle-ci, montée sous le plancher, emmagasine l’énergie récupérée et convertie lors des décélérations afin d’alléger la charge du moteur et de diminuer sa consommation. La puissance du système s’élève à 296 chevaux.

Vous voulez plus de visibilité? Le nouveau rétroviseur intelligent se transforme en écran HD relié à une caméra arrière quand on appuie sur un bouton, de sorte que le champ de vision n’est pas obstrué par les passagers ni les bagages. Besoin de tirer une remorque? La nouvelle aide au remorquage avancée rendra les manœuvres plus simples.

Une autre technologie ingénieuse appelée ClearSight affiche sur l’écran central une image virtuelle à 180 degrés sous le véhicule, comme si on voyait les roues à travers le capot. Pratique pour bien voir les bords de rues et mieux affronter les terrains accidentés!

Le Land Rover Discovery Sport 2020 arrivera chez les concessionnaires canadiens cet été. Son prix n’a pas encore été annoncé, mais sachez que le modèle sortant débute à 43 500 $.