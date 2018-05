L’Appui : Un réseau pour soutenir les proches aidants d’aînés

Crédit photo : Depositphotos

La Montérégie compte 150 000 personnes qui apportent une aide directe aux gens âgés en perte d’autonomie. Cette tâche représente son lot de défis et de difficultés. Afin de les soutenir, ils peuvent compter sur L’Appui pour les proches aidants d’aînés – Montérégie.

«Le mandat de L’Appui est de faire en sorte que les aidants aient une bonne qualité de vie», explique sa directrice générale, Sonia Lessard.

C’est en 2009 que le réseau des Appuis a vu le jour. Autrefois nommé les Carrefours de soutien aux aidants, le réseau est une initiative de l’ex-ministre libérale Marguerite Blais.

«Depuis notre ouverture, nous avons investi près de 20 M$ en projets. Les organismes de la Montérégie sont invités à présenter leurs propositions.» – Sonia Lessard, directrice générale de L’Appui pour les proches aidants d’aînés – Montérégie

«Il y a 17 Appuis à travers le Québec, soit un dans chacune des 17 régions administratives de la province. Nos bureaux desservent l’ensemble des villes de la Montérégie, soit 177 municipalités, d’Abercorn en passant par Vaudreuil et Sorel. Auparavant, nous étions situés à Brossard avant de déménager à La Prairie en décembre 2017», mentionne Mme Lessard.

Services

Parmi les moyens pour soutenir les aidants, l’organisme offre le service téléphonique info-aidant.

«Nous avons des proches aidants qui nous téléphonent chaque semaine. On leur offre du soutien psychosocial. Nous regardons les besoins de la personne et les ressources qui sont disponibles dans sa localité. Après un certain laps de temps, on va les rappeler pour nous assurer qu’ils ont reçu le service auprès de l’organisme où on les a référés», poursuit Sonia Lessard.

Un des défis que doit relever L’Appui est rejoindre les proches aidants, car ces derniers ne se reconnaissent pas dans leur rôle.

«L’aidant se dit que c’est normal de prendre soin de son mari ou d’un parent en perte d’autonomie», souligne-t-elle.

Il n’est pas étonnant dans ce contexte, que bon nombre de proches aidants méconnaissent les services de soutien qui leur sont destinés par les organismes de la région.

L’Appui promeut également la concertation entre les intervenants du milieu qui épaulent les proches aidants. Mme Lessard précise que L’Appui finance des projets issus des organismes du milieu. Ce financement est rendu possible par l’entremise de fonds provenant du gouvernement du Québec dont il relève.

«Par exemple, on a financé le point de service à Candiac du Centre d’action bénévole de la Rive-Sud pour du soutien en lien avec les proches aidants d’aînés», poursuit Mme Lessard.

Portrait du proche aidant d’aîné

Selon Sonia Lessard, le portrait type d’un proche aidant d’aîné est celui d’une femme aux alentours de 45 ans. Elle est sur le marché du travail et s’occupe de sa famille en plus de prendre soin de sa mère atteinte de la maladie d’Alzheimer.

«On retrouve majoritairement des femmes parmi les proches aidants d’aînés, car historiquement, elles ont toujours pris soin de leur famille, mais ça tant à changer. Il y a de plus en plus d’hommes parce que les femmes sont atteintes davantage d’Alzheimer. Par conséquent, le mari va prendre soin de sa femme touchée par la maladie», précise Mme Lessard.

Nom officiel : L’Appui pour les proches aidants d’aînés – Montérégie

Année de fondation : 2009

Mission : Contribuer à améliorer la qualité de vie des proches aidants d’aînés et à faciliter leur quotidien en veillant notamment à ce qu’ils tirent pleinement profit des ressources mises à leur disposition.

Territoire : L’ensemble des municipalités du territoire administratif de la Montérégie.

Financement : Le gouvernement du Québec ainsi que la Famille Lucie et André Chagnon.

Nombre d’employés : Quatre

Numéro pour joindre la ligne Info-Aidant : 1 855 852-7784