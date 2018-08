Une Laprairienne participera à la téléréalité XOXO

Crédit photo : Photo tirée d'Instagram

Rébéka Brossard, de La Prairie, est l’une des 26 candidates célibataires qui prendront part à la nouvelle téléréalité de séduction XOXO diffusée à TVA, à compter du 19 septembre.

Dans sa vidéo de présentation publiée sur la chaîne Youtube de l’émission, la jeune femme de 29 ans se décrit comme une «fille super simple. Elle se dit passionnée de mode, de voyage et de luxe, un sujet sur lequel elle a d’ailleurs complété une maîtrise en Italie.

«Je sais que vous pensez que j’ai l’air d’une duchesse et vous n’avez pas tort, mais ce que vous ne savez pas, c’est que je suis un vrai sac à blagues», dit-elle devant la caméra, accompagnée de son chien.

«Ce qui ne me fait pas rire par contre, c’est la stupidité des gens, ajoute-t-elle. Il n’y a rien qui me frustre plus que les gens qui posent une question avec une réponse évidente.»

Parmi ses atouts de séduction, elle cite notamment sa capacité à établir le eye contact.

La téléréalité XOXO met en scène 26 femmes et 5 hommes célibataires qui participeront à des événements dits glamour dans le but de former un couple. Ils seront guidés par trois conseillers, soit Elisabetta Fantone, Olivier Primeau et Cary Tauben.

Le couple gagnant remportera 100 000$ ainsi que la location d’un condo en Floride pendant un an.

