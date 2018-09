Laquelle de la Porsche 911 GT2 RS ou de la McLaren 720S est la plus rapide?

Article par Olivier Beaulieu

Vous vous rappelez, lorsque nous étions jeunes, plusieurs sujets revenaient souvent dans la cour d’école : qui est le plus fort et qui est le plus rapide? Et bien aujourd’hui, nous allons avoir une vraie conversation de cours d’école qui ne mènera probablement à aucune conclusion ferme, mais qui suscitera assurément de vives réactions chez les amateurs de voitures. Récemment, dans une course de type drag, c’est-à-dire en ligne droite, le magazine Motorsport a opposé une Porsche 911 GT2 RS à une 720S, la nouvelle sensation du manufacturier McLaren. Alors selon vous, laquelle de la Porsche 911 GT2 RS ou de la McLaren 720S a été la plus rapide?

Détaillée à partir de 312 000 $ CAN, la 720S est mue par un moteur V8 biturbo de 4,0 litres offrant 720 PS ou 710 chevaux si vous préférez. Niveau couple, on parle de 568 livres-pied et rien de moins. Avec le mode de départ à l’arrêt engagé, la 720S peut atteindre 100 km/h en seulement 2,9 secondes, puis 200 km/h en 7,8 secondes.

La Porsche 911 GT2 RS se détaille quant à elle à partir de 334 000 $ CAN et elle présente un moteur issu de sa sœur, la Turbo S. La puissance du moteur à plat de 3,8 litres a été toutefois portée de 580 à 700 chevaux et son couple est de 553 lb-pi entièrement disponible à partir de seulement 2 500 tours/minute. La voiture ne demande que 2,7 secondes pour atteindre les 100 km/h et peut atteindre 338 km/h.

Dans la vidéo, on constate rapidement que la Porsche est plus rapide au départ et qu’elle a accès à bien plus de puissance à bas régime. Cela dit, la McLaren ne demande que quelques secondes après le départ et sa reprise 100-200 km/h semble meilleure. À la toute fin de la vidéo, on constate que la 720S remporte la course de 1 000 mètres en seulement 18,2 secondes alors que la 911 GT2 RS la suit tout près avec un chrono final de 18,7 secondes.