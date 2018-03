L’art appuie le milieu communautaire avec l’expo-vente «Petit format – grand coeur» à La Prairie

Crédit photo : gracieuseté

L’expo-vente «Petit format – grand cœur» bat son plein au Centre multifonctionnel Guy-Dupré à La Prairie jusqu’au 15 avril avec la présentation de presque une centaine de petites œuvres. Comme le veut le titre de l’événement, cette 3e édition permet de créer à nouveau un pont entre les milieux artistique et communautaire.

«On s’est donné pour vocation de ne pas seulement présenter de l’art, mais aussi de s’impliquer dans des causes sociales», explique Lise Brousseau, présidente du Collectif Prim’Art, à l’origine de cet événement.

C’est pourquoi 30% des ventes des tableaux sont remis à l’organisme la Maison de la famille Kateri, de La Prairie. Le choix de celui-ci s’est fait naturellement, «étant donné qu’il est reconnu et appuyé par la municipalité», poursuit-elle.

De son côté, la directrice de la Maison de la famille Kateri, Francine Laliberté, est heureuse d’être l’organisme bénéficiaire. Les deux premières éditions lui ont permis d’obtenir 1500$ chaque fois pour financer quelques-unes de ses activités.

Mais au-delà de l’argent, c’est l’aspect associatif qui réjouit Mme Laliberté.

«C’est novateur que deux organismes dont la mission est complètement différente – un promeut l’art alors que l’autre est au service du mieux-être et de l’épanouissement des familles – s’unissent de la sorte», dit-elle.

Et les retombées sont plus importantes qu’elles ne semblent au premier abord. La Maison de la famille Kateri publicise chaque fois l’événement auprès des quelque 750 familles qu’elle aide annuellement depuis plus de 20 ans. Pourtant, ce n’est pas nécessairement une clientèle intéressée d’emblée par l’art.

«Ça permet d’ouvrir les horizons des familles, constate Mme Laliberté. Peut-être qu’une maman va se mettre à la peinture tout doucement et constater le bien que ça lui procure.»

Informations complémentaires sur l’exposition

La nouveauté de l’édition 2018 est que les formats sont de différentes grandeurs, quoi que les œuvres demeurent petite (8 po par 8 po pouces et 12 po par 14 po).

Les médiums sont variés (huile, aquarelle, estampe, acrylique, etc.) ainsi que les styles (réaliste, abstrait, etc.).

Le coût de chaque œuvre varie de 100$ à 250$. Il est possible d’obtenir un reçu d’impôts et de rapporter son achat immédiatement à la maison