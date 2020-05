L’ARTM reporte l’indexation des tarifs prévue en juillet

L’indexation des tarifs de services de transport collectif prévue le 1er juillet a été reportée, selon une décision prise par le conseil d’administration de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).

Les tarifs applicables à l’utilisation des services du Réseau de transport de Longueuil, d’exo, de la Société de transport de Montréal et de la Société de transport de Laval demeureront les mêmes.

Par voie de communiqué, l’ARTM précise néanmoins que l’indexation tarifaire prévue au budget 2020 est nécessaire «afin de maintenir l’équilibre du financement des services de transport collectif et la prestation de services aux usagers».

L’indexation tient compte de l’inflation et de l’augmentation des coûts d’exploitation des services.

Rappelons que la rémunération des organismes publics de transport en commun est financée à l’aide des revenus tarifaires (28% des coûts totaux), des subventions gouvernementales (38%), des contributions municipales (27%) et de la contribution des automobilistes et autres sources (7%).

Considérés des services essentiels, les organismes de transport métropolitain maintiennent leurs opérations, avec un ratio fréquence/achalandage qui assure le respect de la distanciation physique.

L’impact financier de la pandémie de COVID-19 pour les organisations de transport est considérable.

« Le report de l’indexation permettra aux usagers d’éviter momentanément un impact financier supplémentaire dans un contexte exceptionnel et difficile. De même, ce report nous permettra de faire progresser nos représentations auprès des gouvernements afin de minimiser les impacts à plus long terme sur les usagers, les municipalités et la vitalité économique et sociale de la région métropolitaine», a indiqué le président de l’ARTM Pierre Shedleur.