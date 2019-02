L’Association des Pompiers Auxiliaires de la Montérégie veut se faire connaître du grand public

Crédit photo : Facebook

L’Association des Pompiers Auxiliaires de la Montérégie (APAM) est l’une des organisations qui est venue en aide aux sinistrés de la rue Toulouse.

Depuis 20 ans, les membres bénévoles portent assistance aux sinistrés sur les lieux d’urgence, en offrant couverture, nourriture et réconfort. La Croix-Rouge prend ensuite le relais.

L’organisme à but non lucratif fondé en 1998 s’est doté de trois unités d’intervention. Des autobus adaptés servent de cantine et de refuge temporaire et une roulotte abritant une centaine de lits peut être déployée en cas d’évacuation massive. L’APAM dessert une soixantaine de villes en Montérégie.

Sans subvention, l’APAM organise des collectes de fonds afin de soutenir ses activités. L’aide du public est essentielle à la poursuite de sa mission.

Rens : www.apam.net