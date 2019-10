L’Association des Voitures Anciennes du Québec : 45 ans de fascination

Article par Miriam Pomerleau

Avez-vous déjà mis les pieds dans une exposition de voitures anciennes par une journée ensoleillée, regardant les capots reluire au soleil comme des bonbons colorés?

Avec toutes ces pièces d’anthologie roulantes, vous êtes-vous déjà arrêté pour jaser avec le propriétaire d’une de ces voitures magistrales? Cette personne fait sans doute partie de l’Association des voitures anciennes du Québec (VAQ), un regroupement de mordus qui ont pour but de perpétuer la préservation du parc automobile québécois de véhicules anciens, notamment par le biais du magazine L’Auto Ancienne .

Autrefois baptisé « Le Phare », c’est après la 540e publication mensuelle que la tribune médiatique célèbre les 45 ans de l’Association.

Quarante-cinq ans d’anecdotes, de conservation historique assidue et de transmission de connaissances alimentés par de grands nostalgiques assumés. Le comité d’administration est composé du président, Denis Vallée, de la coordonnatrice en chef, Valérie Morier ainsi que de plusieurs autres passionnés dont le membre fondateur Gilbert bureau qui a fait naître le Magazine des voitures anciennes ainsi que la fondation elle-même en mars 1974.

À l’époque, il concrétisait la revue directement de chez lui, à Outremont, et la postait aux différents abonnés. De fil en aiguille le document sera peaufiné jusqu’à devenir l’une des plus belles revues spécialisées portant sur l’automobile d’autrefois, voire la plus professionnelle au Canada.

Le VAQ, c’est aussi l’organisation annuelle du Concours d’Élégance de Chambly. Un rassemblement particulier en soi, car il ne regroupe que les bagnoles exclusivement conservées et restaurées à leur état d’origine, comme à leur sortie de l’usine. Les modifications artisanales et les innovations technologiques greffées aux trésors d’antan sont proscrites. Tout ça au fort Chambly, un territoire historique lui-même chargé d’un grand passé.

D’ailleurs, c’est l’organisation de rassemblements du genre qui fait de l’Association des voitures anciennes du Québec une fine organisation de pointe. En plus d’instiguer le concours annuel d’Élégance, le VAQ a collaboré à 17 expositions de voitures anciennes à travers la province rien qu’en 2019!

Vous avez toujours souhaité posséder une belle d’autrefois en pensant que vos rêves sont inaccessibles? Chassez cette idée et allez feuilleter la section « Petites annonces » de la revue de l’Association. Vous resterez pantois devant l’accessibilité des prix et la variété des nombreux modèles en vente. D’une Buick Sedan 1932 à la Plymouth Barracuda 1969 en passant par une Jaguar XK 120 de 1951, la quantité de voitures taillées d’un autre temps est… impressionnante.

De plus, le président, M. Denis Vallée, se targue d’encourager la relève à se manifester et à s’intéresser à la conservation de notre patrimoine automobile.

Vous êtes dans la jeune vingtaine et croyez que ce club sélect n’est destiné qu’à une petite partie d’érudits? Détrompez-vous! Si vous êtes passionné et avez des idées à apporter, vous avez votre place autant comme futur rédacteur que comme membre du comité d’administration.

Bon 45e au VAQ!

https://www.vaq.qc.ca