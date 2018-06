L’Aston Martin DB5 de James Bond mise aux enchères pour près de 3 millions

Article par Olivier Beaulieu

Bond, James Bond. Vous connaissez? Évidemment… 007 est devenu un chiffre pratiquement mythique depuis la sortie de ces films. Et Bond, il conduit pratiquement toujours une Aston Martin. Récemment, la maison d’encan Bonhams a annoncé qu’elle mettait aux enchères la célèbre DB5 de l’agent du MI6 incarné par Pierce Brosnan. Son prix estimé? Entre 1 200 000 et 1 600 000 livres sterling!

Dans le récit GoldenEye de 1995, le 17e long métrage de la saga, on voit Bond participer à une poursuite féroce au volant de sa DB5 alors qu’il affronte une Ferrari F355. Quelques années après le film, la voiture a été achetée par un collectionneur. Elle est ensuite devenue l’une des voitures les plus mémorables de la saga britannique. Elle a donc gagné beaucoup en valeur! Selon la maison Bonhans, « l’Aston Martin DB5 est l’une des voitures classiques les plus reconnaissables et désirées de la planète et elle est du même coup la voiture ultime de la saga. Tous les fans se rappellent Pierce Brosnan derrière le volant de cette voiture lors de la meilleure poursuite de voitures de l’histoire. » Évidemment, Bonhams veut vendre cette voiture au prix fort. Il exagère sans doute un peu, mais il est vrai que cette voiture est mémorable.

La voiture sera vendue au Festival de vitesse de Goodwood qui se tiendra du 12 au 15 juillet prochain dans le Sussex de l’Ouest en Angleterre. On croit que la voiture se vendra entre 1,2 M et 1,6 M livres sterling, ce qui équivaut à un montant variant entre 2 100 000 et 2 800 000 dollars canadiens. Cassez votre petit cochon!