L’Audi Q3 2019 redessiné se présente comme un mini Q8

Article par Le Guide de l’auto

Toujours ébahi par le sensationnel Audi Q8? Ce nouveau porte-étendard des VUS aux quatre anneaux a fait ses débuts officiels en juin et nous l’avons même essayé dans le désert Atacama au Chili. Eh bien, on dirait qu’il vient d’accoucher d’un bébé!

Voici l’Audi Q3 2019 entièrement redessiné de seconde génération. Le plus petit des utilitaires dans la gamme affiche maintenant un design beaucoup plus dynamique avec des lignes plus tranchantes ainsi qu’un espace intérieur et une polyvalence à la hausse qui aideront à taire les détracteurs.

Le changement le plus frappant se trouve bien sûr à l’avant où une nouvelle calandre octogonale de forte taille est divisée par des barres verticales et flanquée de prises d’air imposantes. Au-dessus, les phares redessinés paraissent très modernes et sont même disponibles avec la technologie à matrice à DEL d’Audi. Le Q3 a grandi dans presque toutes les dimensions et adopte une posture plus athlétique qu’avant, ce qu’accentuent la ceinture de caisse inclinée et les garnitures contrastantes sur les arches de roues. La partie arrière remodelée contribue également à créer un look raffiné et sportif à la fois.

Suivant un thème similaire, l’habitacle de l’Audi Q3 2019 reproduit en plusieurs points les plus gros modèles de la marque, à commencer par le système d’affichage et de commande entièrement numérique (finis les cadrans analogiques) dont le point focal est l’écran MMI touch de 10,25 pouces au contour noir lustré imitant le verre. Les designers d’Audi se sont assurés que tous les écrans, boutons et interrupteurs soient ergonomiques et que les sièges procurent une position de conduite sportive.

Le système de navigation livrable a été amélioré, tandis que ceux qui passent beaucoup de temps sur leur téléphone intelligent apprécieront la nouvelle application myAudi, l’intégration d’Apple Car Play/Android Auto et la possibilité de recharger leur appareil par induction via l’antenne du véhicule.

Plus spacieux grâce à son empattement allongé de 77 millimètres, l’Audi Q3 2019 renferme une banquette arrière qui coulisse sur 150 millimètres afin de maximiser l’espace pour les passagers ou bien les bagages. En rabattant les dossiers arrière, on triple presque le volume de chargement disponible dans le Q3, de 530 à 1 525 litres. De plus, le plancher du coffre s’ajuste en trois hauteurs différentes et un hayon assisté figure en option.

Sur la route, le régulateur de vitesse adaptatif sera au cœur des technologies d’aide à la conduite du Q3, incorporant en plus les fonctions d’assistance dans le trafic et de maintien dans la voie. Quatre caméras couvrant les 360 degrés rendront les manœuvres de stationnement plus faciles.

En ce qui concerne le moteur, attendez-vous au même quatre-cylindres turbocompressé de 2,0 litres à injection directe, mais dont la puissance augmente de 200 à 230 chevaux. L’actuelle boîte automatique Tiptronic à six rapports sera remplacée par une boîte à double embrayage S tronic à sept rapports pour entraîner les roues avant ou encore les quatre roues. Audi a par surcroît revu et amélioré la suspension pour un meilleur comportement routier, mais on ne sait pas encore quelle version on aura ici.

Le nouvel Audi Q3 2019 arrivera chez les concessionnaires européens en novembre, alors préparez-vous à le voir débarquer en Amérique du Nord le printemps prochain. Bien entendu, nous vous tiendrons au courant lorsque de plus amples détails concernant le marché canadien seront annoncés.