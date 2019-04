L’Audi R8 remplacée par une supervoiture électrique?

Article par Guillaume Rivard

Lancée en 2015, la génération actuelle du prodigieux coupé sport d’Audi profite d’une importante mise à jour pour 2020, attendue chez les concessionnaires cet été. Et il y a quelques jours à peine, la marque aux anneaux a dévoilé dans le cadre du Salon de l’auto de New York une édition limitée appelée R8 Decennium.

Ceci étant dit, plusieurs se questionnent quant à l’avenir de la R8 alors qu’Audi et l’ensemble du groupe Volkswagen continuent de mettre en œuvre leur ambitieux plan d’électrification. Des rumeurs voulaient que la R8 et la TT soient éliminées. Or, nous apprenons du site CAR que la première serait remplacée par une supervoiture entièrement électrique.

Selon des sources anonymes au sein de la compagnie, l’héritière de la R8 verrait le jour en 2022 sous le nom « e-tron GTR », sans moteur à combustion et avec une plateforme très similaire à celle de la future Porsche Taycan.

« Audi Sport doit avoir des voitures électriques et nos modèles emblématiques doivent devenir électriques, a déclaré à CAR le directeur de la recherche et du développement d’Audi, Hans-Joachim Rothenpieler. Nous sommes en discussion concernant les voitures sport et les véhicules RS; ils devront passer à l’ère de la mobilité électrique. »

Il a parlé de l’Audi e-tron GT à quatre portes comme une première étape pour y arriver. Ce modèle est censé arriver sur le marché en 2020 ou 2021.

Audi n’a aucune information officielle à partager pour le moment, mais si la nouvelle s’avère fondée, à quoi pouvons-nous nous attendre de cette supervoiture électrique? Naturellement, elle devrait employer une structure en aluminium et un rouage intégral quattro. Il est aussi question d’une batterie de 95 kWh qui alimenterait trois moteurs électriques d’une puissance totale d’environ 650 chevaux. Apparemment, les sprints de 0 à 100 km/h nécessiteraient à peine plus de deux secondes. L’autonomie, d’autre part, est estimée pour l’instant à un peu moins de 500 kilomètres.

Bien sûr, rien ne remplacera le son viscéral du V10 atmosphérique dérivé de Lamborghini, mais les amateurs de performance devraient se réjouir du rendement accru et des accélérations encore plus explosives de l’Audi e-tron GTR. À titre de référence, la R8 2020 fournit jusqu’à 611 chevaux et atteint une vitesse d’autoroute en trois secondes et des poussières.