L’Audi S7 2020 se renouvelle en beauté

Article par Guillaume Rivard

Après la berline Audi S6 2020, c’est maintenant au tour du coupé à quatre portes Audi S7 de se renouveler pour 2020, au grand bonheur des amateurs de performance.

Ceux-ci profiteront d’un nouveau V6 TFSI biturbo de 2,9 litres qui génère 444 chevaux et un couple de 443 livres-pied, soit 109 chevaux et 74 livres-pied de plus que le modèle A7 de base. Il est donc possible d’accélérer de 0 à 60 mi/h (96 km/h) en 4,5 secondes.

Un ajout relativement important est le compresseur électrique alimenté par un système hybride léger de 48 volts. Maximisant le couple à bas régime, ce compresseur possède un temps de réponse inférieur à 250 millièmes de seconde et un régime maximal de 70 000 tours/minute. Travaillant de concert avec la boîte automatique Tiptronic à huit rapports, il élimine le décalage du turbo afin de rendre la voiture explosive dans toutes les situations.

Le rouage intégral quattro avec répartition active du couple fait partie de l’équipement de série, tout comme la suspension pneumatique adaptative calibrée pour les versions S et bien sûr des freins améliorés.

Pour un summum de maniabilité et de sensations, il faudra combiner la suspension sport optionnelle avec l’ensemble sport S, qui ajoute un différentiel sport quattro et une direction active aux quatre roues. Un échappement sport et des étriers de freins rouges sont aussi inclus.

En matière de design, l’Audi S7 2020 fait belle figure avec ses phares à matrice à DEL doublés d’une technologie au laser en option, ses pare-chocs spécifiques aux modèles S, sa calandre à barres au fini platine et ses quatre embouts d’échappement.

N’oublions pas le becquet avant qui accentue l’impression de largeur et l’insertion du diffuseur au fini chrome noir mat qui donne plus de style à la partie arrière. Au choix, les jantes mesurent 20 ou 21 pouces et sont chaussées de pneus de performance.

Pour apprécier toute cette performance et tout ce style, rien de tel que des sièges sport S garnis de cuir Valcona (et ornés de coutures en diamant). L’habitacle favorise naturellement le conducteur, qui a droit au cockpit virtuel d’Audi derrière le volant de même qu’à un système multimédia MMI à double écran tactile (10,1 pouces en haut, 8,6 pouces en bas) en remplacement de la molette centrale et des boutons.

Parmi les autres faits saillants, notons le climatiseur automatique à quatre zones, le système de caméras à 360 degrés ainsi que la puissante chaîne audio Bang & Olufsen 3D en option.

Le prix canadien de l’Audi S7 2020 devrait être annoncé cet automne.