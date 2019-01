Lauréate d’un concours de chant une fois de plus

Crédit photo : gracieuseté

Anissa Essalihi a mérité les grands honneurs du concours Anjou STAR 2019, dans la catégorie 8-13 ans, le 19 janvier, sur la scène du Collège Jean-Eudes à Montréal.

La jeune Sainte-Catherinoise s’est illustrée grâce à son interprétation de When we were young de Adèle.

«Je suis très contente d’avoir remporté le premier prix, car le niveau de la compétition était très élevé, a-t-elle confié. Le concours était vraiment génial, il y avait des ateliers où j’ai appris beaucoup de choses.»

Il s’agissait de la 4e édition de ce concours qui donne une occasion aux jeunes de briller et d’être conseillés par des professionnels. Anissa Essalihi n’en est pas à sa première victoire dans le cadre d’un tel événement. Elle a aussi participé à La Voix junior.