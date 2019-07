L’auteur de la prise d’otages de la Caisse envoyé à l’Institut Pinel

Une demande d’évaluation sur responsabilité criminelle a été ordonnée pour Marco Legault, auteur de la prise d’otages à la Caisse Desjardins de Salaberry-de-Valleyfield survenue le 8 mars.

La demande a été formulée conjointement par son avocat, Me Louis-Philippe Mercier et le procureur de la Couronne, Me Pierre-Olivier Gagnon, lors de la comparution de M. Legault lundi. Ce dernier, détenu au pénitencier de Rivière-des-Prairies, était présent au palais de justice de Valleyfield pour cette procédure judiciaire.

Le dossier sera de retour en cour le 26 août et, logiquement, toutes les parties devraient recevoir le rapport d’évaluation de l’Institut Pinel.

Marco Legault fait notamment face à des accusations de séquestration, menaces de mort et possession d’une arme dans un dessein dangereux. Le 8 mars, il avait pris quatre personnes en otage à la Caisse Desjardins Salaberry-de-Valleyfield. Le siège avait duré huit heures et les personnes détenues contre leur gré avaient été libérées sans subir de blessures.