L’autoroute 30 souffle six bougies

Crédit photo : Archives

L’autoroute 30 fête son 6e anniversaire aujourd’hui. Le 12 décembre 2012 à 12h12, les maires des villes concernées posaient pour une photo symbolique afin de souligner la fin de son parachèvement.

À l’époque, le péage sur le pont Serge-Marcil avait été fixé à 1,50 $ par voiture et 1,15 $ par essieu pour les camions. NA30 Express a le mandat et la gestion de ce tronçon autoroutier de 73 km entre Vaudreuil-Dorion et Laprairie. Si l’ouverture symbolique de l’autoroute a eu lieu le 12 décembre, les véhicules y ont été autorisés le 15 décembre.

Dans l’édition du Soleil de Valleyfield du 15 décembre 2012, Jacques Lacourse, vice-président chez Andy Transport, y allait d’une prédiction. Celle-ci s’est avérée juste.

«Je me questionne sur le fait que le péage soit seulement sur le pont, avait-il dit. Un camion de 53 pieds comporte cinq essieux ce qui coûterait 5,75 $ pour sauver 15 minutes. Il y a aussi la pesée autoroutière aux Cèdres. Je crains que des camionneurs qui ne font pas de transport local soient tentés de passer sur le boulevard Mgr.-Langlois et que celui-ci ne devienne le Stampede avec une bonne congestion.»