Pas facile de faire de longues promenades pour endormir bébé sans se fatiguer…

Heureusement pour le chien, avoir un petit frère en poussette, ça veut aussi dire avoir un endroit pour se reposer.

Plus envie de marcher? Pas de problème, on saute dans le carrosse et hop! Direction la maison!

Article publié sur francoischarron.com le 10 juin 2020