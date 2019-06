Le 1 000 km du Grand défi Pierre Lavoie s’arrête à Brossard

Les Brossardois sont invités à venir encourager les quelque 1000 cyclistes du Grand défi Pierre Lavoie (GDPL), le 16 juin, entre 9h et 13h, dans le stationnement du Complexe sportif Bell, alors qu’ils entameront le dernier droit de leur périple de 1000 km. Les cyclistes prendront le départ le 13 juin de La Baie, et à leur arrivée à Brossard, ils auront complété plus de 980 des 1 000 kilomètres à parcourir.

Les cyclistes du GDPL roulent pour financer des projets visant l’adoption de saines habitudes de vie et recueillir des fonds afin de soutenir la recherche médicale sur les maladies orphelines.

En plus de la contribution musicale de Tupi Collective, Zuruba et invités dans le stationnement du complexe Bell, deux performances seront présentées : du haut des airs! Est une performance toute en hauteur du Cirque Carpe Diem ; et dans Les drapeaux humains, Dominic Lacasse et son épouse Karen Goudreault ont mis leur talent en commun pour créer une performance de force, d’habileté et de sensibilité artistique.

«Je suis fière que Brossard ait été choisie de nouveau comme ville hôte du Grand défi Pierre Lavoie, car ensemble nous faisons la promotion du mieux-être et du mieux-vivre au quotidien», souligne la mairesse Doreen Assaad, qui prendra le départ avec les cyclistes du GDPL pour les accompagner jusqu’à la ligne d’arrivée, au Stade olympique.

«Cette dernière étape, avant l’arrivée, est un moment chargé d’émotions ; et le Quartier tout entier est enthousiaste d’y participer », mentionne le directeur général du Quartier DIX30 Francis Vermette.​

Pierre Lavoie s’est dit fier de «pouvoir compter, année après année, sur des acteurs aussi engagés au sein de leur communauté, afin de nous aider à propulser le mouvement des saines habitudes de vie encore plus loin.»

«J’ai hâte de pouvoir entamer la dernière étape de cette grande aventure accompagné des 1075 cyclistes qui sont devenus de vrais exemples inspirants et déterminants pour les jeunes.»

(Source: Ville de Brossard)

