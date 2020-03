Le 1er mars, offrez des compliments !

Célébrée le 1er mars, la Journée mondiale du compliment souhaite répondre à notre besoin fondamental de reconnaissance et d’appréciation. Personne n’y gagne au sens commercial, mais tout le monde y gagne sur le plan émotionnel! Et c’est là que réside toute sa puissance.

Le 1er mars, faites honneur, en mots, à ce qu’une personne dans votre entourage fait de bien!

«Un compliment sincère et personnel ne coûte rien, mais son impact sur le destinataire est énorme, nous dit Hans Poortvliet, le professionnel de la reconnaissance et de la motivation qui a créé cet événement annuel en 2003, aux Pays-Bas. Rien n’est plus stimulant, ne donne plus d’énergie, et au niveau professionnel, ne suscite davantage et plus vite de productivité et d’engagement qu’une appréciation sincère. Alors, pourquoi ne pas en faire un peu plus?»

Pour promouvoir mondialement cette initiative, M. Poortvliet compte entre autres sur les réseaux sociaux comme Facebook.

«Après tout, qu’y a–t-il de plus social que de manifester son appréciation sincère pour un autre être humain? Le 1er mars, si chaque individu fait part à au moins trois personnes dans son environnement ou réseau social d’un compliment authentique et sincère, nous créerons à n’en pas douter la journée la plus positive dans le monde!»

Rens.: www.worldcomplimentday.info.

(Source: World Compliment Day)