Article par Guillaume Rivard

L’année-modèle 2020 en est une très chargée pour Ford et ses VUS. D’abord, nous avons vu l’Explorer 2020 au Salon de l’auto de Detroit en début d’année, puis le lancement du tout nouvel Escape 2020 lors d’un événement spécial à Greenfield Village à la fin mars.

C’est sans oublier bien sûr le retour prochain du légendaire Ford Bronco… avec un toit et des portières amovibles comme le Jeep Wrangler.

Concernant l’Escape de nouvelle génération, plusieurs personnes ont exprimé leur déception par rapport à son design extérieur, affirmant qu’il n’a plus l’air d’un authentique VUS Ford et qu’il ressemble un peu trop aux nombreux autres utilitaires et multisegments de la catégorie. De plus, il est clair qu’il a été conçu pour une vocation urbaine, avec un sens limité de l’aventure – vous savez, le genre qui nous amène à aller plus loin que les simples chemins de gravier.

Heureusement, c’est ici qu’entrera en scène le « bébé Bronco ». Nous vous avons déjà mentionné que Ford préparait simultanément une version plus petite du Bronco, un véhicule au gabarit similaire à celui de l’Escape offrant un look beaucoup plus robuste et des capacités hors-route supérieures.

Lors du dévoilement de l’Escape 2020 au Michigan, le vice-président exécutif du développement de produits chez Ford, Hau Thai-Tang, a déclaré que le futur VUS, qui ne porte pas encore de nom, se distinguera grandement de l’Escape. Il a évoqué une garde au sol plus généreuse, une hauteur de conduite surélevée, des voies élargies et une silhouette plus carrée intégrant un pare-brise et un hayon plus à la verticale.

Sur le plan technique, cependant, les deux véhicules seront basés sur la même plateforme et sans doute produits à la même usine de Louisville, au Kentucky. Aucun indice sur le groupe motopropulseur du modèle hors route, par contre.

Renfermant de série un nouveau moteur turbocompressé à trois cylindres de 1,5 litre, le nouvel Escape 2020 arrivera sur le marché à l’automne 2019 et Thai-Tang a confirmé que le bébé Bronco suivra six mois plus tard, ce qui signifie au printemps 2020.