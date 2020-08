Le bistro de l’île Saint-Bernard à Châteauguay primé par Tripadvisor

Le Bistro La Traite s’est vu décerner une mention « Lauréat Traveller’s Choice » par le voyagiste en ligne Tripadvisor. Il s’agit d’une première pour le restaurant situé dans l’île Saint-Bernard à Châteauguay.

« Cette reconnaissance augmente considérablement la notoriété du restaurant, réputé pour sa grande variété de bières et de produits locaux. Après l’analyse des avis, notes et favoris que les utilisateurs de Tripadvisor ont laissés suite à leur expérience au Bistro La Traite, l’établissement se retrouve classé en 2020 parmi un groupe sélect. En effet, cette distinction est attribuée à seulement 10 % des restaurants à travers le monde », se réjouit la Ville de Châteauguay dans un communiqué.

Le maire Pierre-Paul Routhier a salué la Fondation Compagnom qui gère le Manoir D’Youville auquel est lié le bistro.

« Nous sommes fiers de notre partenaire gestionnaire Fondation Compagnom, qui déploie tous les efforts au quotidien pour faire connaitre et reconnaitre les plus beaux attraits touristiques de notre ville, a-t-il exprimé. Ce prix vient reconnaître les efforts déployés par l’équipe du Bistro et l’excellence de son chef. Bravo à tous et longue vie au Bistro La traite! »

« C’est une grande fierté pour nous d’avoir obtenu ce prix après tant d’efforts pour bâtir une équipe solide et qui y met son coeur pour que ça fonctionne », apprécie Jean-Martin Côté, directeur général du Manoir D’Youville. « C’est un succès d’équipe, car tout le monde est important, du plongeur jusqu’au serveur. Tout le monde a mis la main à la pâte, mais je tiens à remercier particulièrement Nathalie, la gérante du Bistro, qui a mis beaucoup d’efforts pour arriver à ce résultat. L’arrivée du chef français Audar a aussi aidé à rehausser la qualité de nos plats. »

La reconnaissance représente un baume pour l’établissement. Le Bistro a dû composer en 2019 avec une « grosse pénurie de main-d’œuvre », fait part M. Côté.

La pandémie ajoute une épreuve de plus, se désole-t-il.