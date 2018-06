Le BMW X5 2019 dévoilé!

Article par Michel Deslauriers

Dans la dernière année, le constructeur allemand a dévoilé ses nouvelles générations du BMW X3 et du BMW X4, alors que le tout nouveau BMW X2 vient à peine d’arriver en concession. On a conduit une version préproduction du BMW X7, dont le design final devrait être révélé sous peu. Aujourd’hui, c’est un tour du BMW X5 2019 d’être mis à nu.

Sa carrosserie étant redessinée de A à Z, la quatrième génération de ce VUS intermédiaire de luxe est plus grosse que sa devancière. En effet, son empattement a été allongé de 42 millimètres, alors qu’elle est plus longue de 36 mm, plus large de 66 mm et plus haute de 19 mm.

Le X5 arbore une ressemblance familiale avec les autres modèles de la gamme X, mais gagne en raffinement en matière de design. BMW proposera plusieurs ensembles de finition extérieure, dont xLine et M Sport, bien que l’on pourra personnaliser le tout à travers le programme BMW Individual.

Au lancement, le X5 sera disponible avec quatre motorisations, mais on doute que les six cylindres turbodiesel (265 chevaux dans la version xDrive30d et 400 chevaux dans la version xDrive50d) soient vendus en Amérique du Nord. Ici, on aura droit à un six cylindres turbo de 3,0 litres (340 chevaux dans la version xDrive40i) et un V8 biturbo de 4,4 litres (462 chevaux dans la version xDrive50i). Une boîte automatique à huit rapports figurera de série, tout comme le rouage intégral xDrive, évidemment.

En option, le BMW X5 2019 proposera un ensemble hors route, ajoutant une suspension pneumatique, des boucliers de protection de sous-carrosserie ainsi qu’un affichage spécifique dans le tableau de bord. Quatre modes de conduite seront disponibles – sable, roche, gravier et neige – qui modifieront la programmation de la transmission intégrale, du contrôle de stabilité électronique, la boîte de vitesses et l’accélérateur.

Dans l’habitacle, on aura également droit à la dernière génération du système multimédia iDrive avec deux écrans côte à côte de 12,3 pouces, de la reconnaissance gestuelle, d’un affichage tête haute, de sièges multiréglables avec fonction massage, d’un climatiseur à quatre zones, d’un toit ouvrant panoramique et beaucoup, beaucoup plus.

Le nouveau BMW X5 2019 sera mis en vente à partir du mois de novembre 2018.