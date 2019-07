Le BMW X6 2020 s’amène avec plus de muscle et de style

Article par Guillaume Rivard

Le pionnier du segment des VUS aux allures de coupé est de retour avec un extérieur complètement redessiné, une bonne dose de puissance et des technologies innovatrices à la fine pointe.

Le nouveau BMW X6 2020 de troisième génération a grandi légèrement en termes de longueur (+26 mm), de largeur (+42 mm) et d’empattement (+15 mm), mais a perdu 16 millimètres en hauteur. C’est le premier véhicule de la marque à arborer en option une calandre illuminée, qui fonctionne en même temps que les feux de jour et peut rester active sur la route.

Ladite calandre est flanquée de phares à DEL minces avec éclairage adaptatif. De grandes ouvertures dans le pare-chocs avant et des lignes saillantes donnent aussi au X6 un air plus agressif que sur l’ancien modèle. Les roues en alliage de 20 pouces incluses de série peuvent être remplacées par des jantes de 21 ou 22 pouces chaussées de pneus de performance.

Bien sûr, ce qui distingue le plus ce VUS d’un modèle comme le X5 est sa ligne de toit très penchée, qui incorpore une double bulle vers l’arrière et des ailerons extrêmement subtils au sommet du hayon. Les feux arrière à DEL redessinés ont un look sensas également, tandis que le bas du pare-chocs arrière intègre des contours d’échappement chromés. Un ensemble M Sport donne au X6 une apparence encore plus racée.

Un habitacle qui vous fera voir des étoiles

Le nouveau toit panoramique du BMW X6 2020 possède une surface vitrée 83% plus grande que sur le modèle sortant. L’option Sky Lounge ajoute même 15 000 points illuminés afin de reproduire un ciel étoilé.

Une clé numérique sur votre téléphone intelligent donne accès à l’habitacle, dont l’aménagement a été recentré davantage sur le conducteur et amélioré au niveau de la qualité et de la finition. Du cuir Vernasca (offert en plusieurs combinaisons de couleurs), des sièges sport et un revêtement chic appelé Sensatec sur la planche de bord sont inclus de série.

On retrouve également au menu un superbe éclairage ambiant et un tapis d’accueil illuminé sur le sol près de la portière du conducteur. En option, certaines des commandes comme le levier de vitesses, la molette iDrive, le bouton de démarrage et celui du volume peuvent être faites en verre.

Le système d’infodivertissement iDrive de nouvelle génération se compose d’un écran numérique à haute résolution de 12,3 pouces derrière le volant et d’un autre écran de taille identique sur le bloc central – le plus grand au sein de la gamme de BMW. Vous pouvez également opter pour une chaîne ambiophonique Bowers & Wilkins Diamond à 20 haut-parleurs de 1 500 watts et profiter de porte-gobelets tempérés.

Quant à la capacité de chargement, les sièges arrière se replient dans une proportion de 40/20/40 pour agrandir le coffre de 580 à 1 525 litres.

Vous aimez la puissance? Vous serez servi!

La toute dernière évolution du moteur turbocompressé à six cylindres en ligne de 3,0 litres de BMW alimente le nouveau X6 xDrive40i. On parle ici d’une puissance de 335 chevaux (+33) et d’un couple de 330 livres-pied (+35), ce dernier étant accessible dès 1 500 tours/minute. L’accélération de 0 à 100 km/h se fait près d’une seconde plus rapidement.

L’alternative plus musclée réside dans le X6 M50i. Il s’agit d’une nouvelle version du V8 biturbo de 4,4 litres de BMW qui développe 523 chevaux (+78) et 553 livres-pied de couple (+74). Les mordus de performance seront ravis, encore plus avec l’échappement M Sport de série sur ce modèle. Préparez-vous à atteindre 100 km/h en un peu plus de quatre secondes, soit environ une demi-seconde de moins qu’avant.

Chaque X6 2020 mise sur une boîte Steptronic Sport à huit rapports qui a été améliorée pour réduire la consommation. D’autre part, le rouage intégral xDrive transfère la puissance exclusivement aux roues arrière lorsque la motricité du train avant n’est pas nécessaire, ce qui rend la conduite plus dynamique. Des groupes d’options ajoutent tantôt une direction active aux quatre roues pour plus de maniabilité, tantôt des modes de conduite supplémentaires pour mieux affronter les conditions hors route.

Le BMW X6 2020 sera assemblé en Caroline du Sud aux côtés des X3, X4, X5 et X7. Son arrivée au Canada est prévue en novembre et les prix seront connus d’ici là.