Le BMW X7 2019 officiellement dévoilé

Article par Michel Deslauriers

Bien que nous ayons conduit une version préproduction du BMW X7 2019 l’été dernier, enveloppée dans un camouflage, le constructeur vient de dévoiler des photos officielles de son plus récent – et son plus gros – VUS.

Le X7 sera assemblé à l’usine de Spartanburg, en Caroline du Sud, aux côtés du BMW X5 2019 qui a profité d’une refonte totale, et avec qui il partage beaucoup de composants. L’empattement du X7 est plus long de 130 millimètres par rapport à celui du X5, alors que la longueur hors tout est étirée de 207 mm, procurant plus d’espace pour les occupants aux places arrière. Un aménagement à trois rangées et sept passagers figure de série, bien que des sièges capitaine peuvent être spécifiés pour la rangée médiane pour une configuration à six passagers, et ces sièges disposent des mêmes réglages électriques que ceux d’en avant, en plus d’appuie-bras et de coussins de confort. Avec tous les sièges en place, l’espace de chargement est évalué à 1 376 litres, et en rabattant les deuxième et troisième rangées, on obtient un volume de 2 560 litres.

L’ameublement de l’habitacle propose une qualité et une finition similaire à celles dans la berline de Série 7, bien que le design du tableau de bord soit presque identique à celui du X5. Également à bord, deux écrans de 12,3 pouces placés côte à côte ainsi que la version 7,0 du système d’exploitation – le logiciel multimédia de BMW – qui apporte de nouvelles solutions de connectivité. Sur la liste d’options, on retrouve un toit ouvrant panoramique, un affichage tête haute, des phares au laser BMW Laserlights, une application permettant à un téléphone cellulaire d’agir comme clé de voiture, un système de divertissement aux places arrière avec lecteur Blu-ray et deux écrans tactiles ainsi qu’une chaîne audio Bowers & Wilkins Diamond de 1 500 watts.

BMW avance que la calandre signature du X7 est la plus grosse jamais apposée sur un de ses modèles, ce qui en dit long sur le gabarit du véhicule. Il arbore une posture plus droite que celle du X5, avec ses épaules et ses hanches carrées, alors que des jantes en alliage de 21 pouces, de série, rehaussent davantage le côté massif du X7.

Deux versions du BMW X7 2019 seront initialement disponibles. Le xDrive40i dispose d’un six cylindres turbocompressé de 3,0 litres, développant 335 chevaux ainsi qu’un couple de 330 livres-pied entre 1 500 et 5 200 tr/min. Le sprint de 0 à 100 km/h s’accomplit en 6,1 secondes, selon le constructeur. Le xDrive50i obtient un V8 biturbo de 4,4 litres produisant 456 chevaux ainsi qu’un couple de 479 livres-pied entre 1 500 et 4 750 tr/min, bon pour des décollages 0-100 de 5,4 secondes.

Le concept X7 iPerformance misait sur une motorisation hybride rechargeable, but l’on devrait probablement attendre un an ou deux avant d’en voir un apparaître dans le X7 de production. Il profitera vraisemblablement du même système que dans le X5 xDrive45e qui arrivera en 2020, consistant d’un six cylindres turbo et d’un moteur électrique, procurant 394 chevaux combinés, un couple de 442 livres-pied et une autonomie électrique d’environ 80 kilomètres.

Les prix n’ont pas encore été annoncés, mais on s’attend à un PDSF de base avoisinant les 80 000 $. À titre d’information, le X5 xDrive40i est offert à partir de 71 000 $ alors que le xDrive50i se détaille à 86 000 $ et plus. Le BMW X7 2019 sera en vente au mois de mars.