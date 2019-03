Le camping du RécréoParc ouvre dans moins de trois mois

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

À lire aussi Un point tournant dans l’histoire du RécréoParc

À ceux qui en ont assez de la neige et du froid, le RécréoParc à Sainte-Catherine annonce que les campeurs pourront monter leur tente dès le 14 juin.

Il est déjà possible de réserver son emplacement en ligne sur le site web du parc. Plus d’une quarantaine de sites sur plateforme sont disponibles pour une trentaine de dollars, en plus de quatre sites de prêt-à-camper pouvant accueillir de deux à six personnes accessibles pour 110$. Le camping urbain du RécréoParc a été inauguré en 2017.