Le Canada lance un plan pour accélérer la production de produits médicaux

Lors de son point de presse, ce matin, le premier ministre Justin Trudeau a d’abord annoncé le lancement «d’un Plan de mobilisation des industries contre la COVID-19 pour qu’on puisse produire rapidement, ici au Canada, les articles dont on a besoin. Grâce à ce plan, les entreprises qui fabriquent déjà des masques, des respirateurs et du désinfectant pour les mains vont pouvoir augmenter considérablement leur capacité de production.»

Le premier ministre a mentionné que plusieurs entreprises avaient offert leur aide au gouvernement afin de fabriquer des produits.

«L’Association des fabricants de pièces d’automobile nous a demandé comment elle pouvait contribuer. Eh bien, nos professionnels de la santé ont vraiment besoin de notre soutien. Donc, notre gouvernement va aider ces compagnies à fabriquer de l’équipement médical au lieu de pièces d’auto», a-t-il dit.

Le gouvernement mettra également en place un nouveau processus d’appels d’offres pour permettre à un plus grand nombre d’entreprises d’aider à leur façon. Sans donner d’échéancier, il a indiqué que le tout serait enclenché «rapidement».

«Les innovateurs canadiens sont parmi les meilleurs au monde. Et avec cette nouvelle stratégie, on met en pratique leur savoir-faire et leur talent pour nous aider à passer à travers cette période difficile ensemble», a mentionné M. Trudeau.

Il a aussi remercié les professionnels de la santé et les milliers de Canadiens qui pratiquent la distanciation sociale.

Les migrants irréguliers

Le premier ministre a également annoncé une entente avec les États-Unis selon laquelle les migrants qui tentent de traverser la frontière illégalement, par exemple le chemin Roxham, seront mis dans les mains des autorités américaines et renvoyés chez eux. M. Trudeau a précisé qu’il s’agissait d’une situation «temporaire».

Hier, la vice-première ministre Chrystia Freeland affirmait que ces mêmes migrants seraient mis en quarantaine pendant 14 jours à leur entrée au pays.

Au total, 924 cas de COVID-19 sont confirmée au Canada. Au total, 13 personnes en sont décédés.