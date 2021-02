Le Cégep Édouard-Montpetit invite ses étudiants à ouvrir leur caméra

Le Cégep Édouard-Montpetit et l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) souhaitent sensibiliser les étudiants à l’importance d’ouvrir leur caméra lors des cours en ligne et ont lancé la campagne On gagne à se voir!.

La campagne met de l’avant les retombées positives pour les étudiants d’ouvrir leur caméra.

«L’ouverture de la caméra par l’étudiant est une forme d’engagement dans ses études et dans sa réussite, précise Josée Mercier, directrice des études du CEM. Que ce soit au niveau de sa motivation, de la qualité de ses apprentissages ou de sa relation avec ses professeurs et ses camarades de classe, l’étudiant qui ouvre sa caméra est le premier gagnant de cet engagement.»

Un premier message sous forme d’une capsule vidéo a été diffusé aux étudiants le 18 janvier. Des professeurs s’y adressent directement aux étudiants et témoignent des nombreux avantages de l’ouverture de la caméra.

Plusieurs établissements d’enseignement l’ont aussi partagée à leurs membres.

«Nous sommes très fiers de savoir que notre capsule, qui a été visionnée près de 10 000 fois en une semaine, pourra aider d’autres institutions qui font face aux mêmes défis que nous», souligne Sylvain Lambert, directeur général.

Une page Web a également été développée dans le cadre de la campagne (cegepmontpetit.ca/camera). Les avantages sont décrits sous forme d’une anagramme : Communication, Appartenance, Motivation, Engagement, Relation et Apprentissage.