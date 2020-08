Le Centre d’études collégiales de Saint-Constant offre des cours à domicile

Le Service de la formation continue du Collège de Valleyfield, dont une antenne est située à Saint-Constant, propose une approche adaptée aux étudiants cet automne. Il sera effectivement possible de poursuivre son parcours académique à distance.

Que ce soit les cours aux adultes, la réorientation de carrière, les cours de perfectionnement en langues, en bureautique ou en informatique, la reconnaissance des acquis et des compétences et formations à 1$/heure pourront être suivis dans le confort sécuritaire de son domicile.

La Collège, devant l’incertitude entourant la COVID-19, et dans un souci de sécurité et de santé de ses étudiants, a repensé son offre. Les cours promettent toujours une expérience enrichissante dans une approche repensée et adaptés. Selon l’évolution de la situation et en vertu des directives gouvernementales, il n,est pas impossible que certains cours puissent être dispensés de façon présentielle dans les différents locaux du Collège.

Période d’inscription

Le Service de la formation continue présente une offre afin de répondre aux milieux professionnels et la communauté régionale quant aux besoins de formations. Actuellement, les attestations d’études collégiales Assurance de dommages et communication en anglais, Bureautique appliquée, Comptabilité informatisée et Logistique de transport et distribution internationale sont en période d’inscription.

Le mois prochain, la gamme de formations à 1 $/heure, sera de retour. Parmi celles-ci, plusieurs reliées à des programmes informatiques et des cours de langue. L’offre de ours complète se trouve en ligne.

Pour de plus amples renseignements sur les offres de formations et de perfectionnement du Service de la formation continue et pour s’inscrire, il est possible de consulter le site mentionné plus haut, de communiquer avec eux au 450 373-9441, poste 436, d’envoyer un courriel à formation.continue@colval.qc.ca ou encore, de suivre les nouvelles sur le profil Facebook et sur le LinkedIn du Collège de Valleyfield.