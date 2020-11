Le centre municipal et la bibliothèque de Saint-Constant seront inaugurés en décembre

La Ville fait savoir que ces deux nouvelles infrastructures dont la construction a débuté au printemps 2019 seront inaugurées en décembre. La Municipalité, qui visait une ouverture à l’automne, respectera ainsi son échéancier.

Saint-Constant a conçu un document détaillé avec des infographies dans lequel elle présente les deux bâtiments.

D’abord, le centre municipal, érigé au coût de 10,3 M$ et dont presque les deux tiers sont couverts par une subvention fédérale et provinciale, sera bientôt prêt à accueillir ses premiers visiteurs au 330, rue Wilfrid-Lamarche, près de la Base de plein air de Saint-Constant.

À l’intérieur, ils y retrouveront une salle d’une capacité de 600 personnes où pourront se tenir des conférences, événements spéciaux, ateliers, activités sportives, rendez-vous citoyens, etc. Une cuisine industrielle permettra aussi de réponse aux besoins des organismes la Popote roulante et du Complexe le partage, notamment, précise la Ville.

«Le centre municipal sera complété par deux autres salles multifonctionnelles, les bureaux administratifs du Service des loisirs, ainsi que plusieurs bureaux administratifs qui seront mis à la disposition des organismes de la Ville comme les associations sportives, récréatives et culturelles», ajoute la Municipalité. Celles-ci pourront entreposer leur matériel dans un endroit prévu à cet effet.

Quant à elle, la bibliothèque ouvrira ses portes au 162, boul. Monchamp. Sa construction est au coût de 6,4 M$, dont 1,9 M$ est couvert par une subvention provinciale.

«La bibliothèque, au design contemporain, proposera un lieu où l’accent a été mis sur la luminosité, la sobriété et l’intégration en continuité avec les autres bâtiments institutionnels de la Ville. Pour y parvenir, une conception misant notamment sur l’utilisation de structures décloisonnées et de luminaires à l’effet flottant, ainsi que l’ajout d’une structure de toit apparente, a été priorisée», détaille la Ville.

Pôles

Les deux nouveaux bâtiments s’intègreront au concept de pôles d’activités mis en place par la Municipalité pour regrouper des infrastructures de même nature. Ainsi, le centre municipal sera situé dans le Pôle de la Base de plein air qui rassemble des infrastructures sportives et culturelles, dont la patinoire réfrigérée et le futur complexe de baseball, notamment.

Quant à la bibliothèque, celle-ci sera érigée dans le Pôle culturel et sportif qui favorisera un «meilleur accès à la culture, à l’information et à l’apprentissage des citoyens de tous âges et de toutes origines».