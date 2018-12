Le Chevrolet Silverado HD 2020 n’a pas l’air content

Article par Frédéric Mercier

Presqu’un an jour pour jour après avoir dévoilé la nouvelle génération du Silverado, Chevrolet lève le voile sur sa version « Heavy Duty ».

Le Chevrolet Silverado HD 2020 adopte une calandre franchement gigantesque traversée par une barre chromée affichant l’inscription « Chevrolet ». Tout cela lui confère une attitude franchement différente de celle du Silverado 1500.

D’ailleurs, Chevrolet assure que la seule composante de la carrosserie qui est partagée entre le Silverado « ordinaire » et cette variante HD est le toit. « Toutes les autres pièces de tôle sont exclusives au Silverado HD », assure-t-on.

Sous le capot, deux motorisations sont offertes: un V8 diesel de 6,6 litres délivrant 445 chevaux et un couple de 910 livres-pied ou un tout nouveau moteur à essence dont on ne spécifie pas les caractéristiques. La mécanique diesel sera jumelée à une boîte automatique à 10 rapports tandis que le nouveau moteur à essence conservera une boîte plus traditionnelle comptant six rapports.

Chevrolet donnera davantage de détails au sujet du Silverado HD 2020 lors de sa présentation officielle en février prochain. Le modèle devrait ensuite aboutir chez les concessionnaires au courant de l’été.