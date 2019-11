Le circuit Champion Speedway : la résurrection est-elle possible?

Article par Miriam Pomerleau

La fermeture récente de l’autodrome de Saint-Eustache a causé énormément d’émoi chez les fans de course automobile québécois.

Les pistes de stock car se font maintenant rares au Québec, au grand détriment des adeptes de vitesse qui sont nombreux à vouloir que les courses reprennent un peu de souffle.

Pourtant, il y a plusieurs années, le portrait était plus glorieux. Connaissez-vous la populaire piste de stock car québécoise « Champion Speedway », née dans la décennie du « flower power » à St-Ignace-de-Stanbridge? Même si cette piste circulaire sur 1/3 de mile de terre battue ne payait pas de mine à ses débuts, elle en aura vu passer des bagnoles modifiées rugissant à la conjoncture des demi-cercles! À un point tel qu’en 1968, le propriétaire natif de l’Ontario a complètement asphalté ce chemin de course au grand bonheur du public qui se faisait de plus en plus nombreux jusqu’à concrétiser des foules de 4000 visiteurs par évènements.

Les coureurs automobile, quant à eux, venaient de Montréal, Marieville, Saint-Jean-sur-Richelieu, Lacolle, Granby et encore bien plus loin en Montérégie pour s’adonner à leur plus grande passion.

Le défunt circuit « Champion Speedway » près de Bedford est à l’abandon en ce moment, quoique toujours visible par voie aérienne.

Le titulaire initial a dû céder cet actif précieux, étant alourdi par des dettes provenant de commerces extérieurs. Le rachat aux enchères vers la fin des années 70 a été effectué par un Québécois et la bonne nouvelle est qu’il en est toujours propriétaire! Ce dernier n’est pas encore fixé sur ce qu’il adviendra de cette propriété. Il imagine qu’elle devra être vendue éventuellement.

Cette optique a donné une idée à Danny Geraghty, fondateur de « MontrealRacing.com » et du rassemblement « Cars On Fire ». Ce dernier désire lancer un comité qui aura pour but d’étudier la faisabilité d’une restauration du circuit de course « Champion Speedway » de Saint-Ignace-de-Stanbridge.

Les entrepreneurs, gens d’affaires, amateurs et experts automobile sont chaudement invités à se manifester et à communiquer avec lui par le biais de son adresse : danny@montrealracing.com .

Y croyez-vous? Le rêve n’est pas si loin… En fait, il peut facilement devenir réalité quand les passionnés unissent leurs forces.

