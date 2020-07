Le Circuit du paysan, près de 200 kilomètres de saveurs

Le Circuit du Paysan, l’une des plus anciennes routes touristiques signalisées du Québec, propose près de 200 kilomètres de saveurs. Il devient facile ainsi de s’évader tout en demeurant à proximité de chez soi.

À sa 22e année, le Circuit du Paysan appose son logo à l’entrée d’environ 75 membres répartis dans les régions des Jardins-de-Napierville, Haut-Saint-Laurent, Beauharnois-Salaberry, Haut-Richelieu et Roussillon.

La route touristique, c’est d’abord une escapade gourmande. On salive à la vue des produits étalés dans les boulangeries, boutiques gourmandes, fromageries ainsi que ceux présentés chez les petites entreprises spécialisées dans la vente de viande à la ferme et la production d’alcools.

La route, c’est aussi un rendez-vous avec la culture et des intervenants touristiques. On découvre des talents régionaux chez des antiquaires et des artisans et on fait le plein de connaissances dans des musées.

On pense également à soi en faisant une pause dans des centres de santé. Si l’achat de victuailles pour la maison et un arrêt dans un site touristique creusent l’appétit, une pause dans l’un des nombreux restaurants de la région membres du Circuit du Paysan va de soi.

Le Circuit du Paysan crée une relation intime entre les artisans et les visiteurs. Cette route, traversant des municipalités en milieu rural, offre des paysages champêtres dont on ne peut se lasser.

Sécurité des visiteurs

Les producteurs, artisans et entrepreneurs régionaux sont prêts à accueillir les passants. Les membres du Circuit du Paysan ont mis en place des mesures sanitaires rigoureuses. Le moyen le plus simple de s’assurer la sécurité des sites? En communiquant avec les membres avant la visite. La liste des attraits est active sur le site Internet lecircuitdupaysan.com. Il est possible d’y télécharger une carte interactive de la route signalisée et, ainsi, créer un circuit original et diversifié répondant aux attentes des petits et des grands.