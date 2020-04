Le CISSSMO favorise l’utilisation des jaquettes lavables

Alors que le nombre de jaquettes jetables est désormais limité, les employés du réseau de la santé de l’Hôpital du Suroît portent désormais des jaquettes lavables.

Il s’agit du même type de jaquette, portée par les patients hospitalisés. Une mesure qui s’applique à l’ensemble des unités de soins.

«Nous avons maximisé les cycles de lavage avec nos fournisseurs afin d’assurer le maximum de disponibilité de quantité de jaquettes lavables, mentionne Jade St-Jean, conseillère cadre aux communications externes, relations médias et ministérielles. Une laveuse et deux sécheuses seront installées à l’Hôpital du Suroît mardi [demain] pour réduire le délai de lavage. Comme dernier recours seulement, le personnel sur les unités froides peut utiliser les jaquettes à manches courtes, mais seulement si aucune autre option n’est disponible.»

En ce qui concerne les autres équipements de protection individuelle, Mme St-Jean affirme que le CISSSMO dispose d’un inventaire suffisant.

«Nous n’avons eu aucun signalement d’un épuisement des réserves sur les unités de soins.»

Les masques de procédure

Mme St-Jean est aussi revenue sur l’utilisation des masques de procédure. Un article publié samedi a soulevé les passions sur les réseaux sociaux. Elle précise que les Hôpitaux du Suroît et Anna-Laberge ne sont pas des centres COVID-19 et que, par conséquent, on ne retrouve pas de patients infectés par le coronavirus à l’intérieur de ces établissements.

Chaque travailleur reçoit des masques de procédure pour chaque quart de travail. Plusieurs membres du réseau ont fait état de deux masques pour une telle période. La conseillère cadre aux communications externes ajoute «qu’il faut remplacer le masque s’il est mouillé ou souillé en plus de le jeter à la fin du quart de travail. Par conséquent, un employé peut se voir donner des masques supplémentaires, si ceux qu’on lui a initialement remis, sont souillés ou mouillés durant le quart de travail. »