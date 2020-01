Le CISSSMO lance un nouveau blitz de recrutement

Le CISSS de la Montérégie-Ouest a lancé le 22 janvier une vaste campagne de recrutement créative et audacieuse sous le thème «S’épanouir ensemble», afin de mieux se positionner sur le marché de l’emploi.

Ce thème a été retenu à la suite de plusieurs consultations menées depuis l’été, dont les conclusions étaient unanimes à l’effet c’est grâce à la richesse des équipes de travail, aux humains qui composent le CISSS, incluant les usagers, que les employés peuvent collaborer à de belles réalisations et avoir du plaisir à le faire, et ce, malgré les défis importants à relever au quotidien.

Pour se démarquer, le CISSSMO a fait appel à l’illustrateur québécois Thaïla Khampo pour imager la campagne de recrutement et illustrer la thématique «S’épanouir ensemble» de façon audacieuse et amusante.

Reconnu pour son style misant sur l’art naïf et la simplicité, l’artiste a donc réalisé cinq illustrations exclusives, qui imagent, de façon ludique, certaines passions exprimées par plus d’une centaine d’employés de l’établissement.

De plus, la section emplois du site Web de l’établissement a été revue. Toutes les offres d’emplois se trouvent désormais au: Sépanouirensemble.quebec.

Pour le nouveau directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, Jean-Philippe Ferland, «L’image de marque, qui se veut ludique, authentique et accueillante, est tout à fait à propos dans ce contexte. Ce lancement est le premier jalon d’une série d’actions en cours et à venir pour nous permettre ensuite de concevoir et déployer des campagnes de recrutement nous permettant tout autant de nous reconnaître que d’être reconnus», explique-t-il.

Notons que d’ici l’ouverture de l’Hôpital Vaudreuil-Soulanges, le CISSS aura environ 2500 postes à combler au sein de l’organisation. L’an dernier, les recruteurs du CISSS ont réalisé plus de 1500 embauches (postes et remplacements ou liste de rappel), en plus d’accueillir plus de 1200 stagiaires dans divers secteurs d’activités.

En plus de la campagne de recrutement, qui se déroulera sur plusieurs semaines, tant sur le Web qu’à la radio et dans les journaux, le CISSS déploiera ses stratégies sur plusieurs fronts.