Le Club d’haltérophilie Gros-Bill brille sous de nouveaux cieux

Crédit photo : gracieuseté - The Thick of it Possible

Le Club d’haltérophilie Gros-Bill à La Prairie a participé à une compétition en Ontario, en décembre, lors de laquelle ses deux représentants ont brillé. L’épreuve Holiday Open a eu lieu le 15 décembre, à Belleville.

«Il s’agissait pour nous d’une compétition exploratoire dans le but de trouver des compétitions à l’extérieur du Québec afin d’agrandir notre réseau de compétition et de permettre à certains de nos athlètes de sortir un peu de leur zone de confort», explique l’entraîneur du club, Jocelyn Bilodeau.

«De plus, cette compétition était sujette à des contrôles anti-dopage. Elle était donc valide si des standards canadiens senior y étaient réalisés», enchaîne-t-il.

Jocelyn Dubuc, 22 ans, de Saint-Isidore, les a d’ailleurs réussis. Il a réalisé une performance parfaite à ses six essais et une nouvelle marque personnelle totale de 284 kg au total, soit 9 kg de plus que son ancien record. Il a soulevé 130 kg à l’arraché et 154 kg à l’épaulé-jeté pour s’emparer de la première place du podium chez les participants de la catégorie des 96 kg.

L’autre athlète du Club Gros-Bill, Zachary Lavoie, 19 ans, de Sainte-Catherine, a aussi réalisé une nouvelle marque personnelle à l’épaulé-jeté grâce à un soulevé de 149 kg. Il a aussi pris le premier rang dans sa catégorie, les 102 kg.

«Le but était de bien le préparer en vue des Championnats canadiens junior qui auront lieu à Brossard le 19 janvier», explique M. Bilodeau.

Un autre membre du Club Gros-Bill sera aussi de ce rendez-vous canadien. Jean-Frédéric Rose, de Sainte-Catherine, s’est également qualifié chez les 67kg sur l’équipe du Québec. Cependant, l’homme de 19 ans n’a pas pu participer à la compétition en Ontario.