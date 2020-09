Le Collège Charles-Lemoyne à Sainte-Catherine sera agrandi

Le campus du Collège Charles-Lemoyne à Sainte-Catherine fera peau neuve dans le cadre d’un projet d’agrandissement et de modernisation. Le chantier sera en branle à compter de cet automne, annonce l’établissement scolaire.

Six classes, des espaces communs et une cour intérieure seront ajoutés à l’école secondaire. De plus, la cafétéria sera agrandie et les installations sportives seront modernisées. Le projet coûtera 15 M$.

Le centre sportif Bernard-Miron sera quant à lui démoli, puis remplacé par un gymnase triple et une salle d’entraînement qui seront connecté au bâtiment principal du campus.

Il s’agit d’un agrandissement total de 6 500 mètres carrés (70 000 pieds carrés).

Les classes et la plupart des aires communes seront prêtes à la rentrée 2021, tandis que les plateaux sportifs le seront au printemps 2022, indique le Collège Charles-Lemoyne par voie de communiqué.

«À terme, le campus sera moderne et illuminé avec beaucoup d’espace de vie pour les élèves», ajoute-t-il.

Rappelons qu’en mai, Le Reflet avait questionné le directeur général, David Bowles, après que le projet d’agrandissement eut été soumis à la Ville de Sainte-Catherine.

M. Bowles laissait alors savoir que l’espace de classes était manquant. Il indiquait également que son souhait était de démolir et reconstruire le complexe sportif, plutôt que de le rénover.