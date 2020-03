Le Complexe le partage ferme ses friperies, mais maintient l’aide alimentaire

Le Complexe le partage annonce la fermeture de ses deux friperies situées à La Prairie et Saint-Constant, et ce, à compter du 20 mars à 17h, en raison de la situation actuelle entourant la COVID-19. Le service d’aide alimentaire sera maintenu jusqu’à la fin de la pandémie.

L’organisme demande à la population de ne plus faire de dons de vêtements ni de tout autre article destiné aux friperies dans les cloches de dons du territoire ou aux centres de services. Comme le centre de tri sera également fermé, les employés ne pourront récupérer les dons, et ce, pour un temps indéterminé.

Le service d’aide alimentaire restera toutefois ouvert afin d’aider les familles défavorisées et celles qui en auront besoin dans un avenir rapproché.

«Nous comptons sur la solidarité de la population et de nos partenaires afin de donner des denrées non périssables (dans les épiceries participantes) ou des dons monétaires (via notre site Internet) afin que nous puissions continuer à servir le plus longtemps possible la population défavorisée de notre région durant cette période difficile», souligne-t-on par voie de communiqué.

«Aidez-nous à aider», ajoute-t-on.