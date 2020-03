Le Complexe le partage lance une guignolée à l’année

Des épiceries de la région s’associent au Complexe le partage, afin de lancer la «Guignolée à l’année, un item à la fois». Cette campagne vise à bonifier les réserves de denrées alimentaires de trois organismes qui peinent à récolter des dons en dehors du temps des Fêtes.

Les Marchés Lambert de Delson, La Prairie et Candiac, ainsi que les épiceries Metro à Sainte-Catherine, Saint-Constant et Candiac collaborent à cette initiative. En contrepartie, le Complexe le partage dont le siège social est à La Prairie, ainsi que le Club des copains de Delson et la Corne d’abondance de Candiac reçoivent les denrées amassées en épicerie.

Le concept de la Guignolée à l’année est semblable à celui pendant le temps des Fêtes, en ce sens qu’il sollicite la générosité des citoyens lorsqu’ils font leurs achats.

«Chaque client a la possibilité d’acheter n’importe quel produit non périssable de son choix dans une épicerie participante. Il le dépose par la suite dans un endroit identifié à la sortie», explique Mélanie Blouin, responsable des communications, événements et partenariats du Complexe le partage.

Affichage

Depuis le 1er mars, de l’affichage est installé dans les allées, afin d’aiguiller les clients sur le type de denrées qui pourraient être offertes à la guignolée. Le choix final demeure néanmoins à la discrétion du client.

«Le but est d’aider les organismes qui sont souvent en manque de dons à partir du mois de mars», mentionne Mme Blouin.

Les organismes participants espèrent que l’idée fera boule de neige à travers le Québec.