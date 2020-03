Le Complexe le partage se retrousse les manches en temps de crise

(Rédaction Le Reflet)

Directeur général du Complexe le partage, Frédéric Côté reconnaît que la pandémie de la COVID-19 a un impact majeur sur les activités de l’organisme. Il a répondu aux questions du Reflet.

Comment ça se passe chez vous?

Les activités régulières du Complexe Le Partage ont dû être complètement modifiées afin d’éviter toute propagation du virus auprès des employés et de la clientèle de l’organisme. Les 3 points de services de La Prairie, Saint-Constant et Sainte-Catherine dans lesquels se tenaient les opérations de 2 friperies et un centre de tri ont dû être fermés afin de respecter le décret lié à la crise sanitaire. La crise actuelle force le Complexe à interrompre ses ateliers de cuisine, sa halte-garderie et ses friperies se consacrer uniquement sur l’aide alimentaire en lien avec sa mission première de sécurité alimentaire.

C’est déchirant d’avoir dû prendre la décision de procéder à la mise à pieds des 30 employés qui travaillaient dans nos 3 emplacements mais j’ai bien expliqué aux employés que nous allions les réembaucher après la crise. En temps normal, les deux friperies opérées par l’organisme permettent de soutenir les services et programmes, puisqu’elles génèrent 60% du financement.

C’est ce qui a amené l’organisme à lancer sa campagne pour un fonds d’urgence de l’aide sanitaire. Avec cette pandémie qui sévit, nous trouvons essentiel que notre service d’aide alimentaire reste ouvert et ce, durant toute la crise. Un fond d’urgence est mis en place afin d’amasser des dons pour assurer la continuité de l’aide alimentaire offerte aux personnes défavorisées de notre région. De plus en plus de nouvelles personnes et familles en auront besoin dans un avenir rapproché.

En plus du don de la Ville de La Prairie, plusieurs entreprises et partenaires se mobilisent afin de contribuer au fonds d’urgence de l’aide sanitaire. L’appel à la solidarité du premier ministre François Legault a été entendu plus que jamais. Notre communauté est très solidaire pendant cette période difficile. Plusieurs employés du secteur de l’éducation et travailleurs qui sont forcés de demeurer à la maison ont exprimé un élan de générosité en donnant leur nom comme bénévole. La liste des bénévoles sera confirmée une fois que la structure sera mise en place afin de bien orchestrer l’action bénévole de façon sécuritaire sur le plan sanitaire.

Comment la population peut aider le Complexe?

Il est très facile de faire un don pour le fonds d’urgence de l’aide sanitaire en se rendant sur la page Facebook ou le site Internet du Complexe à l’adresse suivante : www.lepartage.org . En plus vous êtes invités à donner à la Guignolée à l’année dans les épiceries participantes. Vous n’avez qu’à déposer des denrées dans les bacs prévus à cet effet chez IGA Lambert à La Prairie, Métro Cardinal à Sainte-Catherine et Métro Saint-Constant.

Pour ceux et celles qui souhaitent devenir bénévoles, vous êtes invités à donner votre nom et vos coordonnées par un Messenger sur la Page Facebook du Complexe Le Partage ou en écrivant à l’adresse suivante : administration@lepartage.org .