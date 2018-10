Le complexe Viva-Cité Saint-Constant prend forme

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

Des représentants d’Habitations Trigone, du Fonds immobilier solidarité et de la Ville ont procédé à une pelletée de terre symbolique devant le futur complexe locatif pour 55 ans et plus Viva-Cité à Saint-Constant, le mardi 16 octobre.

La première phase du projet situé rue Sainte-Catherine, à proximité de la gare du même nom, sera complétée au printemps 2019. Près de 155 appartements seront d’abord construits, puis 174 autres s’ajouteront lors de la seconde phase, prévoit Habitations Trigone.

«Il s’agit d’un intermédiaire entre la maison et la résidence pour aînés, explique Patrice St-Pierre, président d’Habitations Trigone. Notre but est de créer des milieux de vie où les résidents ont un sentiment d’appartenance.

M. St-Pierre souligne que la ville de Saint-Constant, en particulier le quartier de la gare Sainte-Catherine, est le genre de milieu urbain qu’il recherche pour son concept.

Le maire Jean-Claude Boyer précise que ce projet répond à «un grand besoin» auprès de la population.

«Les gens nous le demandent chaque jour, affirme-t-il. Je suis très content, car il s’agit d’un autre pas en avant pour créer un milieu structurant dans le secteur, avec l’arrivée du centre municipal et notre Base de plein air en face.»

À Delson

Les représentants d’Habitations Trigone et du Fonds immobilier de solidarité FTQ ont également inauguré le complexe résidentiel Viva-Cité à Delson par la suite la même journée. L’immeuble résidentiel destiné aux 55 ans et plus actifs, situé dans le secteur des Cours Georges-Gagné, compte 191 unités.

Viva-Cité

Le concept Viva-Cité propose des appartements locatifs de style condo tout-inclus (électroménagers, téléphone, câblodistribution, services Internet, électricité et climatisation) destiné aux 55 ans et plus ayant un mode de vie actif. Les occupants bénéficient d’une terrasse, d’un gym, d’une piscine et d’une salle multifonctionnelle. Une récréologue est également responsable de mettre en place un programme d’activités.