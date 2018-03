Le concept Genesis Essentia est absolument réussi!

Article par William Clavey

Depuis que Genesis est devenue une marque à part entière, elle a l’opportunité d’explorer de nouvelles idées et d’être un peu plus créative que sa concurrence. À l’heure actuelle, Genesis n’a que trois berlines dans sa gamme et cherche à creuser de nouvelles niches afin de solidifier son branding. Le concept Essentia, dévoilé au Salon de New York, est exactement ce dont Genesis a besoin pour se démarquer.

Un coupé sport électrique

Bien entendu, on ne parle que d’un concept, alors rien n’est dévoilé au sujet de ses performances, son prix ou si le véhicule sera produit ou non, mais aux yeux des passionnés, l’Essentia a tout pour plaire.

Premièrement, c’est un coupé sport, chose que le constructeur n’offre toujours pas. On se souvient de la Genesis coupé, une petite sportive abordable qui était vendue par Hyundai. L’Essentia est en quelque sorte sa remplaçante, mais beaucoup plus chic!

Genesis nous parle d’une motorisation 100% électrique, mais l’on ne sait rien de plus. Le design, quant à lui, est très réussi et vient du savoir-faire de Luc Donckerwolke, un designer réputé qui s’est fait connaître chez Bentley et Lamborghini. Donckerwolke est actuellement à la tête du design chez Genesis.

L’Essentia incorpore un habitacle hautement moderne, rappelant l’allure d’un cockpit de bolide de course. Bien entendu, comme toute bonne supervoiture, les portes-papillon sont de la partie.

Le concept Genesis Essentia est un coupé sport absolument magnifique, une voiture qui, si elle est produite un jour, risque fort bien d’aider la marque Genesis à s’affirmer dans un marché très agressif.