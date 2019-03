Le concept Mercedes-Benz EQV deviendra un fourgon électrique cool

Article par Guillaume Rivard

Mercedes-Benz élargit la gamme de véhicules électriques de sa bannière EQ avec le tout nouveau fourgon EQV, dévoilé en première mondiale sous forme de concept au Salon de l’auto de Genève 2019 cette semaine et bientôt transformé en modèle de série, qu’on pourra voir pour la première fois à Francfort à la fin de l’été.

Il rejoindra le multisegment compact EQC et la future voiture compacte basée sur le concept EQA.

Voyez le Mercedes EQV comme une variante 100% électrique et plus évoluée sur le plan technologique que les fourgons utilitaires et de tourisme Metris actuellement commercialisés. Le moteur électrique de 201 chevaux, la boîte de vitesses à rapports fixes, le système de refroidissement et le module de commande électronique du moteur forment tous un ensemble compact au niveau de l’essieu avant. L’énergie provient d’une batterie au lithium-ion de 100 kWh qui offrirait une autonomie de 400 kilomètres, dont environ le quart pourra être fourni par une recharge rapide de 15 minutes. Par ailleurs, la vitesse maximale est de 160 km/h.

Accommodant jusqu’à huit personnes, ce concept promet une grande variété d’usages et de configurations. Par exemple, une fois équipé de six sièges individuels, il peut servir de navette VIP — avec un roulement très confortable, comme on peut s’y attendre. De plus, le fait que la batterie soit installée sous le plancher a permis aux ingénieurs de ne faire aucun sacrifice en matière d’espace.

Le design extérieur du concept Mercedes-Benz EQV reflète l’approche du « luxe progressif » de la marque allemande. On admire surtout la calandre (même s’il n’y a pas de moteur à combustion) aux insertions chromées et au bandeau à DEL, ainsi que les jolis phares à DEL et les grosses jantes de 19 pouces.

Pendant ce temps, l’habitacle présente des éléments d’allure cool, comme le tableau de bord en similicuir de couleur Bleu minuit et les divers accents au teint or cuivré, de même que des technologies dernier cri, à commencer bien sûr par le système d’infodivertissement MBUX qui se répand graduellement au sein de la famille de Mercedes-Benz.

Le système de navigation modifié prend en considération le niveau de charge de la batterie. D’autre part, des applications permettront de contrôler le véhicule à distance (comme la température de la cabine avant de monter à bord) et de payer électroniquement aux bornes de recharge publiques.

De plus amples informations sur l’équipement et les capacités du Mercedes-Benz EQV seront disponibles lors du lancement du modèle de série au Salon de l’auto de Francfort (12 au 22 septembre).