Le confinement vu par des enfants d’ailleurs grâce à trois sœurs de Saint-Constant

Anna Julia, Luisa, et Ligia Pimenta Santos ont échangé avec des enfants de huit pays sur les défis du confinement. Leur tour du monde virtuel a été filmé, monté, puis sous-titré. Les trois sœurs de Saint-Constant et leurs amis portent un regard rafraîchissant sur la crise actuelle.

Les frangines de 8, 9 et 11 ans ont rédigé leurs questions et ont utilisé la plateforme de conversation Skype pour les poser à 14 enfants, en français, en anglais et en portugais.

«Elles étaient curieuses de savoir comment ça passait à l’extérieur. En voyant d’autres enfants qui ne pouvaient pas aller à l’école, qui ne pouvaient pas jouer dans les parcs, etc., elles se sont senties moins seules dans cette situation», explique leur mère Deborah Pimenta à propos des bienfaits du projet de ses filles.

L’interculturalisme n’a pas de secret pour les trois élèves de l’école de l’Aquarelle – Armand-Frappier, puisqu’elles écrivent des lettres manuscrites à des enfants d’ailleurs depuis quelque temps, souligne Mme Pimenta. Elles les rédigent en portugais, afin de maîtriser la langue de leur pays d’origine, le Brésil.

«Ce sont d’abord ces correspondants qu’elles ont contactés pour le projet. Ils ont accepté d’être interviewés par les filles. Puis, eux-mêmes en ont parlé à d’autres enfants vivant dans d’autres pays», relate Mme Pimenta.

Du montage a été nécessaire, car les trois reporters en herbe ont récolté plus de quatre heures d’entrevue.

«Ce que j’ai aimé le plus, c’est parler avec les enfants, raconte la timide Ligia. Quelques-uns sont devenus mes amis!»

«Moi, je suis fière d’avoir contacté autant de personnes», ajoute Anna Julia.

Pour Luisa, qui a aussi aimé son expérience, le décalage horaire s’est avéré le défi le plus imposant.

«C’était difficile parce que certains enfants n’étaient pas réveillés en même temps», fait remarquer leur mère.

Celle-ci se dit fière de l’implication de ses filles qui ont assuré la rédaction des questions, l’animation des entrevues, une partie du montage et la création des sous-titres.

«Elles se sont engagées dans tout le processus», rapporte celle qui attache de l’importance à la maîtrise des langues.

L’école à la maison

Par ailleurs, un extrait du projet des trois sœurs a été présenté à l’émission <@Ri>L’école à la maison<@$p>, diffusée chaque jour à Télé-Québec.

Anna Julia, Luisa et Ligia en sont fières, puisqu’elles sont des téléspectatrices assidues de cette émission depuis la fermeture de leur école en mars, précise leur mère.

Pays visités virtuellement

La vidéo rapporte le quotidien d’habitants de la Thaïlande, l’Allemagne, l’Italie, le Brésil, les États-Unis, le Canada, la Suède et le Luxembourg.